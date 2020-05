Le gagnant de « Mr Trot » fait irruption dans le classement des artistes les mieux reconnus

ⓒ YONHAP News, KBS

Au-delà du classement des groupes, l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée établit également le classement des artistes de k-pop. Selon son étude effectuée du 13 mars au 14 avril sur plus de 85,3 millions de données sur les chanteurs ou chanteuses, c’est BTS qui a pris la tête du classement.





Derrière les sept membres, arrive Lim Young-woong, le gagnant de l’émission « Tomorrow is Mr Trot » diffusée entre janvier et mars 2020. Son ascension est d’autant plus étonnante qu’il s’agit de sa première apparition et qu’il est un interprète de trot, un genre de musique coréen très populaire chez les seniors.





La troisième place est occupée par Kang Daniel, ex-membre du boys band Wanna One, créé à l’issue de la saison 2 de l’émission « Produce 101 ».





Parmi les artistes féminins, IU affiche le meilleur score en se classant à la cinquième place. Elle est suivie par Song Ga-in, gagnante de « Miss Trot ».