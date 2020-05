Les stars féminines gagnent en notoriété au-delà des frontières

ⓒ YONHAP News

Le phénomène k-pop ne cesse de prendre de l’ampleur dans le monde entier, surtout grâce aux performances remarquables des boys band, à commencer par BTS. Après le septuor, deux autres groupes masculins, à savoir Monsta X et NCT 127, ont réussi à placer leur album dans le classement du Billboard 200. Dans ce contexte, de plus en plus de girls band ou de chanteuses de k-pop se lancent à l’international.





Tout d’abord, Black Pink a signé un contrat avec Interscope, auquel appartient de nombreux artistes américains très populaires comme Lady Gaga, Eminem, Maroon 5 et Madonna. Quant à sa rivale Twice, elle a choisi le label Republic Records pour lancer ses activités sur le marché américain.





Chung-ha, ex-membre du girls band I.O.I, qui mène sa carrière en solo avec succès depuis 2017, a signé avec ICM Partners, l’un des trois labels internationaux qui gère plusieurs artistes célèbres comme Beyonce.