« When I tell you goodbye », 2e mini-album de Park Hye-won

Hynn, de son vrai nom Park Hye-won, a fait ses débuts en décembre 2018 avec son premier single intitulé « Let Me Out ».





Son nom de scène signifiant « Blanc » vient du titre éponyme du livre de Han Kang, qui a remporté en 2016 le Man Booker International Prize pour « La Végétarienne ». A l’image de ce roman qui est un voyage dans un paysage de neige et de douceur, la vocaliste espère transporter le public vers les sentiments les plus pures à travers sa musique.





Avant ses débuts officiels, elle a participé à la célèbre émission d’audition « Superstar K » diffusée entre septembre et décembre 2016. En interprétant « Higher » d’Ailee, qui faisait d’ailleurs partie du jury, la jeune lycéenne a été acclamée et a gagné le surnom de « Ailee d’Incheon ». Même si elle a réussi à intégrer le top 10, l’adolescente a dû attendre encore deux ans pour réaliser son rêve de devenir chanteuse.





Hynn s’est fait connaître auprès du grand public grâce à son premier mini-album « The Lonely Bloom Stands Alone » sorti le 31 mars 2019. Elle est de retour avec son nouveau mini-album sorti le 31 mars dernier. Cet EP intitulé « When I tell you goodbye » compte quatre morceaux, dont deux titres phares, signés par l’auteur-compositeur-interprète Park Ji-soo, qui a créé plusieurs hits de Sam Kim, Chen d’Exo et Paul Kim.