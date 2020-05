Comédie musicale : « Robin »

La comédie musicale familiale intitulée « Robin » sera jouée du 1er mai au 2 août au KT&G Sangsangmadang Daechi Art Hall situé dans le sud de Séoul. Il s’agit d’une pièce sélectionnée en novembre 2019 à l’issue d’une compétition organisée dans le cadre du programme de soutien à l'écriture dramatique « KT&G Sangsangmadang Challenge ».





Écrite par Hyun Ji-eun, composée par Kang So-yeon et mise en scène par Jeong Tae-yeong, cette pièce est un mélange de comédie familiale et de science-fiction. Elle raconte l'histoire de Robin, un scientifique de génie, et de sa fille Luna, confinés pendant dix ans dans un bunker sur une planète dans l'espace. Une histoire qui met en exergue l'importance de la famille.





Date : du 1er mai au 2 août 2020

Lieu : KT&G Sangsangmadang Daechi Art Hall à Séoul