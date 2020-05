Une exposition sur les robes de mariée aura lieu le 16 mai à la Monaco Space Gallery, située dans le quartier Gangnam à Séoul.





Intitulée « Les 101 robes de mariée dont vous rêvez », cette exposition permettra aux futurs couples mariés de découvrir les nouvelles tendances à travers 101 robes de mariée conçues par de grands créateurs sud-coréens et étrangers





Lors de cet événement unique et original, les futures mariées pourront bénéficier de conseils sur mesure de spécialistes non seulement pour le choix de leurs robes mais aussi pour le maquillage et la coiffure pour le jour J. Les essayages de robes se font sur réservation sur place. Le billet d’entrée est valable pour deux personnes.





Date : le 16 mai 2020

Lieu : Monaco Space Gallery à Séoul