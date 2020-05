Kim Hee-ae, une carrière du petit écran

ⓒYG Entertainment

La ressortie pour cause de pandémie du film « Moonlit Winter » de Lim Dae-hyung permet de revoir l'actrice Kim Hee-ae, star du petit écran des années 1990-2000, aujourd'hui remisée comme interprète de mères. Mais même si ses rôles ont peu variés, sa carrière dans le showbiz a aussi eu des hauts et des bas comme nous allons le voir.





* Des débuts dans les sombres années 1980

Kim Hee-ae a commencé par devenir modèle pour la pub avant de rejoindre le casting d'un film en 1983 « The First Day of The Twentieth Year ». Elle était encore à la fac en études de théâtre et de cinéma. Et ses quelques rôles dans le cinéma sous censure des années 1980 n'ont pas marqué les esprits. C'est la télévision qui l'en sort avec une première sitcom pour la KBS en 1986 : « A Woman's Heart ». Toute la fin des années 1980 et les années 1990 vont se passer pour elle entre la KBS et sa concurrente MBC. Stakhanoviste, parmi les nouveaux dramas qu'elle tourne chaque année, elle obtient un premier succès en 1991 dans « Beyond the Mountains » et en 1992 dans « Sons and Daughters ».





* Mariage et succès des années séries 2000

En 1996, Kim Hee-ae se marie avec le patron d'un des premiers portail internet sud-coréen DreamWiz. Elle commence aussi à se faire connaître comme activiste catholique. Les séries à succès s'enchaînent dans lesquelles elle tient le rôle de l'épouse modèle nationale : « Wife » en 2003, « Perfect Love » en 2004. En général, elle s'occupe, dans ses rôles, de maris plutôt en mauvais états, amnésiques ou handicapés. Elle devient la reine des mélo du dimanche soir avec « Precious Family » et « Snow Flower ». Il faut attendre 2007 pour quelle varie un peu ses rôles en jouant une femme sexy et adultère dans « My Husband's Woman » ; son plus gros succès télévisé à ce jour.





* Le reflux

A partir des années 2010, Kim Hee-ae devient une super-ajumma pour les magazines et les spots de pub car elle prétend rester « dans le coup », rester « branchée » au niveau du look tout en étant mariée et mère de famille. C'est que les rôles sociaux promus par les séries télévisées ont évolué. Il lui faut, pour reprendre au compte goutte des rôles à la télé, jouer les maîtresses héritières de chaebol dans « Midas » ou les femmes infidèles dans « A Wife's Credentials » pour JTBC en 2012. Cela va la mener à faire une série de photos sexy pour le ELLE magazine local en 2014 en promo de son rôle sulfureux dans « Secret Love Affair » (tout est dans le titre) avec la nouvelle idole du moment, le jeune acteur Yoo Ah-in.





* Le retour

Le retour sur les écrans pour Kim ne se fait pas directement. Elle est d'abord une quasi permanente des « reality show ». Elle retourne au grand écran dans des films qui ne mangent pas de pain comme « Threads of Lies » et « C'est si bon ». Mais ses rôles de mère-courage l'a rappellent à la télé avec « Mrs Cop » où elle interprète une flic mère, puis dans le mélo des familles « Second to Last Love ». Sa plus importante apparition se trouve dans le thriller « The Vanished » remake embrouillé d'un succès du cinéma espagnol qui ne fera pas des étincelles. Le réalisateur sur le retour Min Kyu-dong la reprend au vol dans son « Herstory » sur les esclaves sexuelles de l'armée impérialiste nippone. Kim Hee-ae remporte alors plusieurs prix locaux comme meilleure actrice de l'année 2018.





« Moonlit Winter », en 2019, ne semble avoir été qu'un passage neigeux, car elle est le rôle principal du remake sud-coréen de la série « Doctor Foster » de la BBC, gros succès de 2015 et 2017, ré-intitulé « World of the Married ». L'histoire, inspirée du mythe de Médée, fait de Kim une épouse à la recherche de vengeance contre son époux. Bref, l’actrice pourrait revenir dans des rôles plus conséquents avant de passer la soixantaine.