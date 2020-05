Des signes de reprise économique ?

ⓒ YONHAP News

Depuis la mi-avril, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a nettement commencé à diminuer dans le pays. Mais alors que les règles de distanciation sociale sont toujours en place, de plus en plus de gens sortent, et sont prêts à recommencer à dépenser. En mars dernier, les ventes des grands magasins ont chuté, jusqu’à 38% dans le pire des cas, en glissement annuel. Mais du 1er au 20 avril, la diminution n’a été que de 5 à 6 %, ce qui indique que le rythme du ralentissement a fortement baissé.





Par ailleurs, pour la longue période de vacances de fin avril à début mai, les réservations dans les zones de villégiature dans tout le pays ont bondi de 80 % en moyenne. Donc, le retour apparemment rapide à la normale a fait naître chez beaucoup un espoir d’une reprise de la consommation intérieure.