Comment le Vietnam a réussi à juguler le coronavirus ?

ⓒ Getty Images Bank

Le Vietnam a déclaré la semaine dernière avoir réussi à contenir l’épidémie du COVID-19. Sa réussite dans le combat contre le virus est d’autant plus étonnante qu’il s’agit d’un pays en développement qui compte p as moins de 95 millions d’habitants. Comment y est-il parvenu ?





Les médiaux occidentaux se focalisent sur les dispositifs pris à un moment opportun et les contrôles de prévention actifs. Selon le site Our World in Data, le nombre de tests de dépistage par rapport au nombre de cas confirmés était sensiblement élevé dans ce pays avec 966,7. Le chiffre s’élève à 147,6 à Taïwan, 123,9 en Nouvelle-Zélande et à 57,8 en Corée du Sud.





Les autorités vietnamiennes ont également bloqué l’entrée des étrangers sur leur territoire avant la publication de la directive de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ont rendu obligatoire le port du masque. Résultat : seulement 271 habitants ont été contaminés par l’épidémie à la date d’hier pour aucun décès.