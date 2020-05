Un aquarium japonais demande d’appeler en visioconférence leurs anguilles de jardin

ⓒ Getty Images Bank

L’aquarium de Sumida à Tokyo invite les habitants à passer un appel vidéo à leurs anguilles de jardin pour que celles-ci n’oublient pas l’existence des êtres humains.





D’après l’AFP, l’établissement a fermé ses portes depuis le mois de mai à cause du COVID-19. Mais comme plus aucun visiteur ne vient voir ces poissons, ceux-ci ont perdu leur habitude de côtoyer des êtres humains et ont commencé à se cacher sous le sable, même en présence des éleveurs.





Afin de les réhabituer à la présence humaine, les responsables ont organisé un « festival des visages » et ont installé cinq tablettes face à l’aquarium pour montrer aux anguilles marines les messages vidéo des citoyens.