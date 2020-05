La réapparition de Kim Jong-un fait taire les rumeurs les plus folles

ⓒ YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) a démenti, hier, les rumeurs visant le dirigeant nord-coréen, affirmant qu’il n'avait pas subi d'intervention chirurgicale du cœur. Kim Jong-un est réapparu en public, mettant un terme à une absence de 20 jours et aux théories les plus folles sur son état de santé.





La KCNA, l'agence centrale de presse du régime communiste, a rapporté samedi dernier la participation du dirigeant à une cérémonie tenue la veille pour marquer l'achèvement d'une usine d'engrais à Sunchon, dans la province de Pyongan du Sud. Il était accompagné de sa sœur cadette, Kim Yo-jong, et de cadres importants du régime qui avaient eux aussi disparu des radars pendant cette période.





« Je pense que ces rumeurs ont été alimentées par des informations politiquement biaisées. Il y a toujours le risque d’être exposé à des informations incorrectes concernant le royaume ermite. Habituellement, les activités du dirigeant nord-coréen sont connues après un certain temps, lorsque les médias locaux s’en font l’écho. A Séoul, les services secrets ont aussi accès à des informations par l’intermédiaire de différents canaux. Cette fois-ci, Kim est resté sous les radars pendant une période relativement longue, ce qui a donné lieu aux théories les plus folles. Je pense que les médias devraient faire plus attention aux rumeurs sans fondement », analyse Lee Jong-hoon, commentateur politique.