Le commerce en ligne en Corée du Nord

Dans le cadre des efforts visant à mettre en pratique les règles de distanciation sociale destinées à empêcher la propagation du Covid-19, de nombreux consommateurs sud-coréens se tournent vers les sites en ligne pour leurs achats du quotidien. Ainsi, les applications de livraison de repas, déjà très populaires en temps normal, sont d’autant plus prisées en cette période de crise sanitaire. Mais qu'en est-il en Corée du Nord ?





Kang Mi-jin, réfugiée nord-coréenne et journaliste pour le quotidien en ligne Daily NK, évoque pour nous le e-commerce au nord du 38e parallèle : « En Corée du Nord, les achats en ligne ne sont plus l’apanage des grandes villes, mais s’étendent désormais aux régions plus reculées. A Pyongyang, les jeunes et les femmes au foyer seraient de grands utilisateurs de plateformes e-commerce. Cette tendance coïncide avec l'accent mis par le dirigeant Kim Jong-un sur la mondialisation et la modernisation du pays. Des automates sans personnel ont ainsi vu le jour dans certaines usines. De la même manière, le pays communiste a mis en place un système d'Etat permettant à la population de se faire livrer des produits à domicile ».





Le premier service de ce type, « Okryu », est apparu en 2015. Les citoyens nord-coréens peuvent acquérir des articles en tout genre, dont les célèbres nouilles froides « naengmyeon » du restaurant Okryukwan, car la plateforme propose également la livraison de repas.