Série spéciale pour le mois de la famille : les contes populaires de Corée Le premier conte : « Kongjwi, Patjwi »

Il était une fois un couple heureux dont le seul souci était de ne pas avoir d’enfant. Choi Man-chun et son épouse visitaient donc tous les temples bouddhistes célèbres à travers le pays et priaient pour qu’ils aient un bébé. Leur vœu fut exaucé : ils donnèrent naissance à une jolie petite fille. Ils la nommèrent Kongjwi et la chérissèrent comme la prunelle de leurs yeux. Malheureusement, la femme de Man-chun s’éteignit à peine 100 jours après la naissance de la fille. Lorsque Kongjwi eut 14 ans, son père épousa une certaine Madame Bae.









« Je lui ai demandé de faire la vaisselle, mais elle a jeté tous les plats par terre ! C’est ainsi qu’elle proteste contre moi ! » s’écria-t-elle.

« Non, ce n’est pas ça, mère... » dit Kongjwi.

« Regardez-moi ça ! Elle me répond tout le temps... » se plaignit la belle-mère.

« Je t’ai dit de la respecter comme ta propre mère. Comment oses-tu lui riposter ? » s’emporta le père.





“아이고, 설거지 좀 시켰더니 그게 싫어서 그릇을 내동이 쳐 깨버렸네”

“어머니. 그게 아니라...”

“저.. 저 것 좀 보세요. 내가 한 마디하면 열마디로 대들어요”

“새어머니를 친어머니처럼 모시라고 했잖니~ 어른한테 꼬박꼬박 말대꾸를 하다니 원~”









Man-chun n’écoutait que sa nouvelle épouse et Kongjwi finit par se charger de toutes les tâches ménagères, subissant les maltraitances de sa belle-mère au quotidien.









« Ne pleure pas, Kongjwi, dit la vache noire.

— Qui êtes-vous ? demanda Kongjwi.

— Arrête de pleurer et goûte ces fruits, tu dois avoir faim.

— Merci, merci !

— Le ciel sait que tu es d’une grande bonté. Voici un sarcloir en fer. Vas labourer le champ avec celui-ci.

— Je vous remercie ! »

« Je vais partager les fruits avec Patjwi, une fois rentrée à la maison. Je vais d’abord travailler le terrain » se dit-elle.





“콩쥐야~ 울지마라”

“누..누구세요”

“자, 그만 울고 배가 고플테니 여기 이 과일부터 먹도록 해라.”

“고맙습니다~고맙습니다”

“콩쥐 네가 얼마나 착한지는 하늘에서도 잘 알고 있단다.

자 여기 이 쇠호미로 밭을 매도록 하거라”

“고맙습니다”

‘과일은 집에 가서 팥쥐랑 나눠먹고, 밭부터 매야겠다~









Cette fois, Kongjwi commença à remplir la grande jarre d’eau. Mais, quoi qu’elle fasse, l’urne restait vide.









« Salut, Kongjwi ! dit-il.

— Salut, crapaud ! Qu’est-ce qui t’as amené ici ? demanda la fille.

— Cette jarre a un grand trou au fond. C’est pourquoi, peu importe la quantité d’eau que tu verses, tu ne peux jamais la remplir.

— Que dois-je faire alors ? Je ne peux pas aller à la fête sans accomplir cette tâche...

— Ne t’inquiète pas ! Je vais boucher ce trou. Tu n’as qu’à aller puiser de l’eau.

— Merci ! Merci beaucoup ! »





“콩쥐야~콩쥐야~”

“어 두꺼비 니가 왠 일이니?”

“그 독은 밑에 구멍이 뜷려있어.

그래서 너가 아무리 열심히 물을 채워도 그 구멍으로 물이 빠져나가는거야”

“그럼 어떻하지? 독에 물을 채우지 못하면 외갓집엘 못가는데...”

“너무 걱정마. 내가 독 아래서 구멍을 막아줄테니까 어서 물을 길어와”

“정말~ 고맙다”