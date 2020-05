La lutte pour mon chemin (10) 기다릴게요

Dialogue de la onzième semaine

장예진:어쨌든 제가 대리님 이별에 책임도 있고... 대리님도 저한테 흔들리셨구. 지금 당장은 좀 힘드시겠지만 제가 기다릴게요.

Jang Ye-jin : De toute façon, je suis responsable de votre séparation et … Vous aussi, vous avez été séduit par moi. Je sais que c’est difficile pour l’instant, mais je vous attendrai.

김주만:예진 씨. 시간이 아주 오래 지나서 제가 설희 말고 다른 사람 만날 수 있겠죠. 근데 그 때도 예진 씨는 아니에요.

Ye-jin. Il est possible qu’après beaucoup de temps passé, je rencontre quelqu’un d’autre que Seol-hui. Mais, même à ce moment-là, il ne s’agira pas de vous.





L’expression de la semaine

기다릴게요: Je vous attendrai.





기다리다: attendre

▶ 기다릴게요: combinaison de 기다리다 avec la terminaison -ㄹ게요 qui marque l’intention

※ Si on le dit en forme non honorifique, par exemple, pour dire à un ami, « Je t’attendrai », c’est 기다릴게.









Mots et expressions à retenir

어쨌든: de toute façon

제가: je

대리: poste au sein d’une entreprise, qui est un sous-chef dans une équipe

님: suffixe marquant le respect

이별: séparation

책임: responsabilité

있다: il y a

▶책임이 있다: être responsable

저: je, moi

한테: particule signifiant « à » comme « à quelqu’un »

흔들리다: s’ébranler (Dans ce cas, ce mot a le sens d’« être séduit ».)

지금: maintenant

당장: tout de suite

▶ 지금 당장은: pour l’instant

좀: un peu

씨: marque honorifique qui peut aussi être employée comme « Monsieur » ou « Madame »

시간: temps

아주: très

오래: longtemps

지나다: passer

▶ 지나서: forme combinée de 지나다 avec la terminaison -아서 qui indique que l’action de la proposition précédente et celle de la proposition suivante se succèdent. 만나다: rencontrer

-ㄹ 수 있다: pouvoir

-겠죠: terminaison qui marque ici une conjecture

근데: abréviation de 그런데, qui signifie « en fait » ou « mais »

그 때: à ce moment-là

도: particule qui a le sens de « aussi » ou « malgré »

아니에요: forme conjuguée de 아니다, « ne pas être ».





Petite conversation avec l’expression de la semaine 기다릴게요

(Dialogue entre deux collègues de bureau 연우 et 범수)

연우: « Beom-su, on déjeune ensemble à la cantine? » 범수 씨, 구내식당에서 같이 점심 먹을까요?

범수: « D’accord. Mais, je dois passer un coup de téléphone. Alors, allez-y avant moi. » 좋아요. 근데 제가 전화를 한 통 해야 해요. 그러니까 먼저 가세요.

연우: « Ok. Je vous attendrai à la cantine. » 네, 그럼 구내식당에서 기다릴게요.





A retenir

구내식당: cantine

같이: ensemble

점심: Ce mot désigne soit le moment entre midi et deux heures, soit le « repas de midi ». 먹다: manger

▶ 점심 먹다: déjeuner

-을까요: terminaison qui marque une proposition

전화: téléphone

전화 한 통: un coup de téléphone

▶ 전화 한 통 하다: passer un coup de téléphone

그러니까: alors, donc

먼저: avant

가다: aller

▶가세요 est une forme honorifique du verbe 가다, « aller ». Si on le décompose, c’est 가 + 시 + 어요. 가 est le radical de 가다. 시 est une terminaison qui marque le respect. Ajoutée à une autre terminaison -어요, 시 + 어요 devient - 세요.

※ Différence entre 가요 et 가세요: 가요 est une forme honorifique pour l’interlocuteur et 가세요 est pour le sujet de la phrase. Par exemple, si une personne dit « Je vais à la cantine » à quelqu’un de plus âgé qu’elle, par exemple à son professeur, c’est: 저는 구내식당에 가요. Mais si elle lui dit: « Mon père va à la cantine », c’est: 아버지께서 구내식당에 가세요. 아버지 est « père » et 께서 est la forme honorifique de la particule de sujet 는.

네: oui , Ok

그럼: abréviation de 그러면, « alors, du coup »

에서: suffixe de lieu comme « dans » ou « à »