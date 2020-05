Seo Jae-woo, la Corée il connaît !

Cette semaine, nous avons rencontré dans son bureau à Séoul, Seo Jae-woo, le cofondateur de Danim Group. Cet entrepreneur d’origine coréenne a passé une bonne partie de sa vie en France et est revenu au pays du Matin clair avec la ferme intention de faire le pont entre la francophonie, la culture et l’économie sud-coréenne.





ⓒ Fournie par Seo Jae-woo

Notre invité à multiples casquettes est aussi créateur de contenu numérique, il s’est récemment lancé dans une web série de 10 épisodes sur la chaîne Youtube, Danim Group, « La Corée tu connais ? ». Il nous raconte ce qui l’anime à faire découvrir la

Corée du Sud au plus grand nombre.





ⓒ Prises par Franck Atlani

Seo Jae-woo nous explique aussi comment lui et son équipe, vivent l’actuelle crise du COVID-19 et comment l’image de la Corée du Sud a évolué du point de vue de ses partenaires. Il nous parle également en fin d’émission, de ses ambitions futures en tant que chef d’entreprise et vidéaste.