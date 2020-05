Coup d’envoi de la KBO sous les projecteurs des médias étrangers

ⓒYONHAP News

C’est une bouffée d’oxygène pour les fans de sport en manque de compétitions. Alors que les événements sportifs restaient entre parenthèses sous le coup du COVID-19, la ligue professionnelle de baseball sud-coréen (KBO) a inauguré, mardi dernier, sa saison 2020 en grande pompe.





En Corée du Sud, le baseball professionnel compte une seule ligue avec dix clubs. En général, la ligue ouvre sa saison régulière fin mars, suivie d’un play-off en automne. Elle se termine avec son championnat appelé « Korean Series ». La série se déroule en sept matchs, et elle est remportée par la première équipe qui gagne quatre victoires. Cette année, la ligue KBO devait démarrer sa saison le 28 mars, mais elle a dû la reporter à cause de la crise sanitaire.





Les matchs d’ouverture se sont déroulés dans cinq stades sans spectateurs, par principe de précaution. Cette absence n’a pas empêché les joueurs de tout donner pour galvaniser les supporteurs qui suivaient ces rencontres à distance. Au total, dix coups de circuit ont été enregistrés ce jour-là. Comme il était impossible d’y assister dans les stades, les fans étaient nombreux à suivre ces matchs transmis en direct par plusieurs chaînes de télévision. Ils étaient environ 2,16 millions de téléspectateurs. L’audience a enregistré un record historique, à savoir 1,47 % en moyenne. Les internautes étaient quatre fois plus nombreux que l’année dernière à regarder les matchs d’inauguration sur la toile.





Les journalistes étrangers sont venus nombreux couvrir cet événement. Les chaînes américaine et japonaise, ESPN et Spozone, ont même retransmis en direct les matchs inauguraux de la KBO. Du jamais vu. Une telle attention s’explique par deux facteurs : premièrement, ces matchs peuvent rassasier les habitants du village planétaire assoiffés de compétitions à suivre en temps réel, dans le contexte où le milieu sportif est quasiment à l’arrêt autour du globe à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Le sport a un véritable charme en ce qu’il est imprévisible. Ainsi, ses amateurs adorent suivre les matchs en temps réel sans savoir comment cela va se finir. Certes, la KBO n’est pas la meilleure ligue au monde, mais elle a un niveau assez élevé et offre une stratégie de jeu différente de la MLB, la Major League de Baseball américain. Ainsi, elle s’impose comme « une denrée rare » pour séduire les fans d’autres pays. Deuxièmement, les médias étrangers s’intéressent particulièrement au dispositif sanitaire que la Corée du Sud a mis en place pour permettre la reprise des rencontres sportives. En effet, leur nation pourra se servir de l’initiative de la KBO afin de décider une éventuelle reprise des ligues de baseball ou de football.





Selon le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), le gouvernement envisage d’autoriser un retour progressif des spectateurs en tribunes, cela en fonction de l’évolution de la situation.