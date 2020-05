COVID-19 : la Corée du Sud allège la distanciation sociale

ⓒYONHAP News

Le pays du Matin clair est arrivé à stabiliser la situation épidémique du nouveau coronavirus. Ainsi, son gouvernement a décidé de passer à une nouvelle étape dite de « distanciation dans la vie quotidienne ». Il s’agit de laisser les habitants reprendre progressivement leurs activités sociales et économiques tout en respectant les mesures de prévention sanitaire. Cette transition a pris effet le mercredi 6 mai.





Les autorités sanitaires ont fixé des règles de base à cette fin, après avoir consulté des experts et écouté les citoyens. Cinq grandes consignes sont ainsi ressorties : rester à la maison trois ou quatre jours en cas d’indisposition, maintenir un ou deux mètres entre chaque personne, tousser ou éternuer dans le pli du coude sans oublier de se laver souvent les mains, aérer tout espace clos au moins deux fois par jour en effectuant une désinfection régulière, et appliquer une nouvelle maxime « loin du corps, près du cœur » afin d’inciter à garder le contact avec ses proches. S’y ajoutent quatre règles supplémentaires à suivre à titre individuel, notamment le port du masque. En ce qui concerne la prévention sanitaire à titre collectif, le gouvernement a défini des consignes à respecter et des démarches à prendre selon les situations. Par ailleurs, chaque communauté, qu’elle soit publique ou privée, doit désigner un responsable chargé d’assurer la gestion sanitaire.





Pour rappel, le gouvernement sud-coréen a imposé « la distanciation sociale de forte intensité » du 22 mars au 5 avril, suite à la propagation inexorable du COVID-19. Ce dispositif lui a permis de réduire le nombre de nouveaux cas à 96 personnes par jour en moyenne pendant cette période. Ensuite, il a été renouvelé jusqu’au 19 avril. Et le chiffre est tombé à une trentaine. Par la suite, l’exécutif a mis en place « la distanciation sociale de faible intensité » et le nombre d’infections supplémentaires a chuté à moins de 10 fin avril. Depuis, il s’est maintenu en dessous de ce seuil. Comme la situation est jugée contrôlable en termes de prévention sanitaire et de capacités médicales, le pays a pu assouplir la distanciation sociale. D’abord, les installations à faible densité comme les musées et les parcs nationaux rouvrent leurs portes les unes après les autres. Ensuite, ce sera au tour de celles à haute densité comme les stades de sport et les salles de spectacle. Les élèves reprendront pour leur part progressivement le chemin de l’école à partir du 13 mai. Les lycéens en terminale seront les premiers concernés.





Le gouvernement a attribué ce progrès aux efforts déployés par les citoyens et les autorités sanitaires. En même temps, il a tenu à souligner qu’il ne s’agissait en aucun cas de déclarer la fin de la pandémie. Selon lui, au contraire, la vigilance reste de mise pour prévenir toute nouvelle vague de contamination.