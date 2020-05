La réapparition de Kim Jong-un fait taire les folles rumeurs

ⓒYONHAP News

Finalement, beaucoup de bruit pour rien. Le leader nord-coréen s’est récemment fait remarquer par son absence prolongée. Certains parlaient d’un état de santé grave, d’un accident médical, voire d’un décès tenu secret. Kim Jong-un est finalement réapparu en public après trois semaines d’érémitisme. L’homme fort de Pyongyang a assisté, le 1er mai, à une cérémonie en grande pompe pour l’inauguration d’une usine d’engrais à Sunchon, au nord de la capitale. Fin des rumeurs.





Certes, ce n’était qu’une intox de plus parmi tant d’autres. Mais elle était alimentée par un fait inhabituel. Le dirigeant nord-coréen avait présidé une réunion du Politbureau du Parti des travailleurs le 11 avril dernier. Depuis, disparition complète des radars. Et c’est alors qu’une « affaire » a semé le doute. Alors que la Corée du Nord fêtait, le 15 avril, le 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, Kim Jong-un, n’est pas allé se recueillir au palais du Soleil à Kumsusan, où son grand-père repose en paix. Fait intriguant : il n’avait jamais manqué ce rendez-vous depuis son arrivée au pouvoir. Son absence a donc interrogé, d’autant plus qu’il a longtemps joué sur sa ressemblance physique et vestimentaire avec le Grand leader suprême regretté, afin d’appuyer sa succession sur le trône.





C’est le Daily NK qui a été le premier à miser sur un problème de santé chez le jeune dirigeant, citant une source interne du royaume ermite le 20 avril. Selon ce média sud-coréen spécialisé dans le suivi du pays communiste, Kim III aurait été en convalescence après avoir subi, le 12 avril, une opération à cause de problèmes cardiovasculaires, lui permettant ainsi de sécher la commémoration du 15 avril. Le lendemain, la CNN a relayé cette hypothèse. D’après la chaîne américaine, le leader nord-coréen était en fait dans un état critique suite à une intervention chirurgicale, et Washington suivait de près l’évolution. Cette nouvelle a déclenché la frénésie médiatique en Corée du Sud, aux Etats-Unis, et finalement dans le monde entier. Le gouvernement sud-coréen a tenté de couper court à cette conjecture, mais en vain. Quant au président américain Donald Trump, il a prétendu connaître l’état de santé de Kim Jong-un, mais ne pas pouvoir révéler d’information sur le champ, avant d’ajouter qu’on le saurait bientôt. Ce qui a attisé davantage la curiosité. A Séoul, deux transfuges nord-coréens, élus députés aux législatives du 15 avril, se sont dit sûrs de la mort de Kim III. Certains connaisseurs du pays communiste voyaient Kim Yo-jong, sa petite sœur, comme nouvelle héritière du pouvoir.





Aujourd’hui, ces médias sont accusés d’avoir produit de fausses informations infondées. Cependant, le pays communiste y est pour quelque chose, en raison de son grand érémitisme. D’ailleurs, Kim Jong-un a une allure physique, à commencer par son obésité, faisant douter sur son état de santé. Celui-ci fait l’objet d’une attention particulière, car il constitue un facteur-clé non seulement pour le maintien du régime, mais aussi dans les dialogues entre Pyongyang, Séoul et Washington.