La semaine dernière, nous vous parlions du palais présidentiel sud-coréen appelé Cheongwadae ou Maison bleue… Pas très loin de cette maison aux tuiles turquoise, se trouve un petit village hors normes. Un village dans la ville. Sa particularité ? Être traditionnel, avec uniquement des maisons traditionnelles appelées « hanok ». Des habitats typiquement coréens qui donnent une impression de paisibilité et d’harmonie.





Le Bukchon Hanok Maeul, ou le village Hanok de Bukchon, est vieux de 600 ans. Il était le lieu de résidence des hauts dignitaires de la dynastie Joseon. Son emplacement dans la capitale est stratégique. Situé à proximité des palais de Gyeongbokgung et de Changdeokgung ainsi que du sanctuaire de Jongmyo, il attire de nombreux touristes.

Malheureusement, même si ce petit village d’un peu moins de 8 000 habitants est à ne pas manquer lors de votre visite de Séoul, il ne faut pas oublier que ces maisons traditionnelles ne sont pas des décorations. Elles sont bel et bien habitées par des familles et il est parfois difficile pour ces foyers de vivre dans les perturbations sonores et visuelles, et les dégâts que certains touristes peuvent causer. Certains essayent même de s’introduire dans les propriétés, les pensant surement ouvertes au public, ce qui n’est évidemment pas le cas. Quand on sait qu’ils sont plusieurs milliers de touristes à visiter l’endroit chaque jour, on peut comprendre que ces riverains soient furieux…





C’est pour cela qu’en avril 2018, et ce pendant plusieurs semaines voire mois, les habitants du village se sont rassemblés tous les samedis afin de manifester leur mécontentement, estimant qu’ils sont une sorte de gagne-pain de la municipalité mais qu’ils ne retirent rien de bon. De ce fait, aujourd’hui, beaucoup de hanok se retrouvent abandonnés par leurs occupants. Cela n’empêche pas certaines personnes d’en acquérir, tout en sachant les soucis liés au tourisme.

Les toits des hanok sont très appréciés. Pour les admirer, il vous suffit de vous rendre en amont de la colline pour avoir une vue générale du village et ainsi prendre de magnifiques photos de ces maisons les unes collées aux autres, l’espace des ruelles étant très restreint. Et c’est surement l’ancienneté de ce quartier qui a amené la mairie de Séoul à vouloir rénover ce lieu, pourtant brut de pomme et si charmant. Heureusement, les résidents se sont ligués contre cette idée et ils ont obtenu gain de cause après une bataille féroce !





Vous pouvez continuer à vous rendre dans ce village mais à des heures bien précises désormais. Et afin de ne pas déranger les habitants, vous êtes évidemment priés de ne pas dégrader les lieux, ni d’être bruyants. L’accès vous y est autorisé entre 10h et 17h en sortant par la sortie 1 ou 2 de la station de métro Anguk, sur la ligne 3. Nous vous conseillons de commencer votre visite par le musée de l’histoire de Séoul dans l’une des allées en bas du village. L’accès y est gratuit et vous aurez l’occasion de découvrir l’intérieur des hanok en 15 à 20 minutes.

Alors bonne visite !