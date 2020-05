ⓒ Getty Images Bank

Un regard d’aigle en direction du green, aujourd’hui, puisque nous nous penchons sur le golf en Corée du Sud. Si vous vous intéressez de près ou de loin à cette discipline, vous avez sûrement remarqué que les golfeuses sud-coréennes sont omniprésentes sur le circuit mondial. Depuis le triomphe de Park Se-ri à la fin des années 90, on ne compte plus les championnes au pays du Matin clair. De son côté, le golf amateur ne cesse d’attirer de nouveaux passionnés et les magasins spécialisés se multiplient depuis une quinzaine d’années. Le « screen golf », que l’on peut traduire par « golf sur écran », est également un loisir très populaire ici.





Si les sud-Coréennes sont devenues incontournables sur le circuit professionnel, c’est grâce à un style de jeu puissant et athlétique, fruit d’une rigoureuse préparation physique pour pouvoir reproduire mécaniquement le même geste sans se fatiguer. Beaucoup de championnes ont aussi débuté extrêmement jeunes, par rapport aux golfeuses d’autres pays. Il s’agit d’un véritable choix de vie que font les parents en décidant très tôt de leur faire suivre un entraînement intense. Pas question de multiplier les centres d’intérêts pour les golfeuses en herbe si elles veulent devenir de véritables machines à gagner. La plupart atteignent le très haut niveau dès l’âge de 20 ans.





La Corée du Sud va tenir jeudi prochain le Korea LPGA Championship, marquant ainsi son grand retour au golf avec un tournoi Majeur. Cette compétition qui se tiendra à Yangju, dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul, rassemblera deux des dix meilleures joueuses au monde, Kim Sei-young et Lee Jeong-eun. Cet événement a été rendu possible grâce à la bonne gestion de l’épidémie du COVID-19 par les autorités sud-coréennes. La Fédération sud-coréenne de golf souhaite ainsi envoyer « un message d’espoir ».