Le mois de mai rime avec le retour massif des artistes de k-pop

L’industrie de la musique populaire, durement frappée par le nouveau coronavirus, commence à se redresser en Corée du Sud. Plusieurs artistes y contribuent grandement en optant pour le mois de mai pour leur retour tant attendu.





Tout d’abord, les boys bands très tendance que sont Monsta X, NU’EST et DAY6 sortiront tous les trois leur nouvel album le 11 mai.





Baek-hyun, vocaliste principal du groupe Exo, va publier un album solo et NCT Dream du même label SM Entertainment sera de retour le 29 mai.





Parmi les girls band, April et Oh My Girl ont déjà publié leur nouvel album, respectivement les 22 et 27 avril. Puisque le risque de propagation du COVID-19 existe toujours, ils ont tous prévu un show-case en ligne afin d’éviter les rassemblements dans un lieu fermé.





Cela signifie que le spectacle virtuel organisé sans public risque de ne pas donner les effets escomptés. Les agences comme les artistes se creusent la tête pour trouver une alternative, comme des rencontres avec des fans en visioconférence, etc.