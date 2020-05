(G)I-DLE s’impose grâce à son style pas comme les autres

ⓒ YONHAP News

(G)I-DLE, girls band composé de six jeunes filles, ne cesse de gagner en popularité au-delà des frontières sud-coréennes. « Oh my god », morceau phare de son 3e mini-album, a remporté, 11 jours après sa sortie, la première place de la célèbre émission Music Bank de KBS 2TV.





Lorsque ce groupe a fait ses débuts en mai 2018, ceux qui ont misé sur son succès n’étaient pas nombreux car elle n’appartient à aucun des trois mastodontes : SM, YG et JYP Entertainment.





Cependant, (G)I-DLE compte aujourd’hui parmi les girls bands les plus populaires avec Black Pink, Twice et ITZY, grâce à son style qui lui est propre.





La plupart de ses fans sont des jeunes filles alors que les autres groupes féminins sont majoritairement soutenus par des garçons. Surtout, sa leader Jeon So-yeon, doté d’un talent incroyable en chant, en rap et en danse, a su se démarquer des autres depuis sa participation à la saison 1 de « Produce 101 », puis lors de la saison 3 de « Unpretty Rapstar ». C’est elle qui a composé et écrit tous les morceaux du 3e mini-album « I trust » sorti le 6 avril.