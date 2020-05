Les membres de Mamamoo lancent leur carrière solo avec succès

ⓒ YONHAP News

Mamamoo, groupe féminin composé de Solar, Moon-byul, Whee-in et Hwa-sa, a débuté en 2014. Associant divers genres de musique allant du hip-hop au RnB en passant par les ballades, ce girls band est aujourd’hui connu pour son propre style appelé le « Mamamoo Genre ».





En plus des activités collectives, ses membres ont réussi à lancer l’une après l’autre leur carrière individuelle.





Tout d’abord, la vocaliste Whee-in a sorti en avril 2018 son premier single en solo. Le mois suivant, la rappeuse Moonbyul lui a emboîté le pas avec son premier EP« Selfish ». Quant à Hwasa, elle a dominé tous les charts de k-pop avec son premier single « Twit » sorti en février 2019.





La dernière, Solar, a lancé sa carrière en solo six ans après ses débuts, avec son premier single « Spit it out » auquel elle a contribué en tant que compositrice et parolière.