Baek Ye-rin va sortir son 1er opus officiel sur vinyle

ⓒ Blue Vinyl

Baek Ye-rin va ressortir en vinyle son premier opus officiel « Every letter I sent you », initialement sorti le 10 décembre dernier.





Seuls 2 000 exemplaires gravés en édition limitée seront mis en vente à partir de demain. Le double album comportant 18 morceaux se dotera d’une nouvelle couverture différente de celle de l’album original.





Ainsi, l’ex-membre du duo féminin 15&, répond au phénomène « Newtro » de plus en plus plébiscité par les jeunes sud-coréens.





Plusieurs artistes comme le boys band Monsta X, l’auteure-compositrice-interprète Sunwoo Jung-a et le groupe de vocalistes Soran ont déjà sorti leur album en vinyle.





Rappelons que Baek Ye-rin, qui a débuté en 2012 sous le label JYP Entertainment, a lancé en novembre 2019 son propre label Blue Vinyl.