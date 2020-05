« LOOK », 9e mini-album d’Apink

Apink a débuté en 2011 sous le label Play M Entertainment avec six membres : Park Cho-rong, Yoon Bo-mi, Jung Eun-ji, Son Na-eun, Kim Nam-joo et Oh Ha-young. Il s’est inspiré du concept très girly des groupes féminins de la première génération de k-pop, comme S.E.S et Fin.K.L. Cela lui a permis de se forger une image très pure.

Ses fans, appelés Panda, ont même été divisés quand le groupe a mis en avant un concept plus mûr avec son 5e mini-album « Pink LUV », sorti en 2014. Cependant, le changement de concept, les faisant passer d’adolescentes pures à un statut de jeunes femmes plus matures, a été clairement affiché avec le 7e EP « ONE & SIX », dévoilé en juillet 2018. Et contre toute attente, leur morceau phare « 1도 없어, I’m so sick », signé par le duo de producteurs Black Eyed Pilseung, a été un énorme succès.

En plus de leurs activités au sein du groupe, Jung Eun-ji et Oh Ha-young ont chacune sorti un album en solo, respectivement en avril 2016 et en août 2019, pour le plus grand plaisir des Panda.

Et aujourd’hui, Apink est de retour avec un 9e mini-album « LOOK », renfermant sept morceaux.