Légende invincible : Lee Seung-hwan est de retour avec une tournée nationale

Date : le 31 mai

Lieu : Centre d’art à Cheongju

Lee Seung-hwan a fait ses débuts en 1989 et a célébré l’an dernier ses 30 années de scène musicale.

A cette occasion, il s’est lancé dans une tournée nationale baptisée « la légende invincible », qui est d’ailleurs le surnom de cet auteur-compositeur-interprète âgé de 54 ans. Dans ce cadre, il organisera le 31 mai un concert au Centre d’art de Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord.

Durant 150 minutes, l’artiste surnommé « le génie du spectacle » va interpréter ses plus grands hits chantés ces trois dernières décennies. Une fois de plus, il se dit prêt à donner un concert inoubliable, le plaçant comme le premier et le meilleur des chanteurs en Corée du Sud !