La Chine mesure de nouveau la hauteur de l’Everest à travers l’envoie d’experts

Des arpenteurs et alpinistes chinois ont pris la route de l’Everest, la semaine dernière, afin de mesurer plus précisément la hauteur du sommet de cette montagne. D’après la chaîne publique chinoise CCTV, l’équipe composée d’une trentaine d’experts est arrivée jeudi dernier à 6 500 mètres d’altitude. A la cime, des relevés vont être réalisés à l’aide d’un système de positionnement par satellites et de la mesure de l’épaisseur de la couche neigeuse.





Si la Chine a décidé de recourir à la force humaine pour cette mission, c’est parce que la méthode satellitaire porte sur la surface de la couche de neige, ce qui donne un résultat imprécis. De plus, le sommet n’étant pas spacieux, il est impossible qu’un hélicoptère y accède et le vol risque de provoquer une avalanche. En 1975, l’Everest mesurait 8 848,13 mètres.