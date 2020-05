Concert de l’Orchestre Beethoven de Bonn

L’Orchestre Beethoven de Bonn donnera un concert le 9 juin au Centre d'arts de Séoul. Un événement organisé à l'occasion du 250e anniversaire de Beethoven. L'orchestre interprétera trois chefs d'œuvre du compositeur allemand : l’Ouverture d’Egmont, le Concerto pour piano No. 2 et la Symphonie No. 7. Lors de ce concert, la formation sera dirigée par le jeune chef d'orchestre Dirk Kaftan avec, comme soliste, le pianiste Paik Kun-woo.





L'orchestre Beethoven de Bonn est l'une des formations les plus prestigieuses d'Allemagne. Il a été créé en 1907 dans la ville natale de Beethoven. Depuis l’arrivée de Dirk Kaftan à ses commandes en 2017, cet orchestre ne cesse d’élargir son répertoire.





Paik est né en 1946 à Séoul et est installé en France depuis plus de 40 ans. Ce grand maître du clavier est apprécié du public pour son toucher raffiné et élégant.





Date : le 9 juin 2020

Lieu : Centre d'arts de Séoul