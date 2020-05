Cuillère et baguettes (II)

ⓒ KBS

Aupays du Matin clair, il existe une tradition d’offrir une paire de cuillère et de baguettes fabriquée dans une matière de valeur, en argent ou en or, pour des occasions particulières. Par exemple, comme cadeau du premier anniversaire des enfants ou aux futurs beaux-parents de la fille avant le mariage. Les couverts qui sont absolument nécessaires à chaque repas, et qui sont donc toujours présents dans notre vie quotienne, symbolisent la santé, le bonheur et la longévité.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous fera découvrir les différentes tables de la cuisine coréenne assorties bien sûr de magnifiques couverts.





ⓒ KBS

Mme Jung est designer industrielle. Elle s’intéresse à la conception des baguettes. Selon cette quadragénaire, contrairement aux couverts dont les formes varient selon l’usage en Occident, les baguettes que l’on utilise ont presque les mêmes apparences les unes des autres. Depuis 2009, elle a fait des recherches et a développé environ 150 types de baguettes selon le poids, l’épaisseur et la dureté des nourritures. Une paire dont l’une est arrondie et l’autre creuse permet de tenir les aliments de manière stable, alors que des baguettes avec une branche étendue à chaque bout sont appropriées pour éviter le glissement des nouilles. Afin de découvrir l’efficacité des baguettes qu’elle a inventées, elle nous propose de les essayer avec divers plats.





Tout d’abord, le célèbre barbecue coréen « bulgogi ». Dans cette viande marinée d’une saveur douce, on n’oublie pas d’ajouter des vermicelles. Mais vu leur texture glissante, il n’est pas facile d’en saisir à sa volonté. Donc elle utilise des baguettes dont le bout est étendu à l’image d’une branche d’arbre. Pour la gelée de glands de chêne « dotorimuk » ou celle de poudre de haricots mungo « cheongpomuk », elle nous propose une paire de baguettes dont un tiers de chaque bout est divisé en deux parties par une rainure. En dispersant les forces de la main, cela évite la cassure de la gelée. Quant au « gujeolpan », un plat composé de différents ingrédients dont des légumes, de la viande et des champignons découpés, cuits et assaisonnés, que l’on enroule dans une fine galette de blé, on le sert avec des baguettes ayant des stries. Ces outils permettent de prendre les ingrédients facilement et de ne pas les faire tomber. Pour le « oisobagiguksu », les nouilles servies froides assorties de kimchi au concombre caractérisé par son goût frais et sa texture croquante, on utilise des baguettes au bout bosselé qui sont efficaces pour les saisir.





ⓒ KBS

Dans la cuisine de Kim Do-hee, il y a une cuillère particulière qui attire notre attention. Elle est tellement usée que l’on ne voit presque plus le marquage de « bok » ou « bonheur » en caractère chinois gravé au milieu du cuilleron. Il s’agit d’une cuillère de « bangjja », matière traditionnelle travaillée à partir du cuivre et de l’étain, que sa mère a utilisée durant 80 ans. Pour la mère de cette sexagénaire, la cuillère n’était pas un simple couvert de table mais une sorte d’alter ego qui la distinguait des autres. Ce n’est pas tout. Selon la saison et selon le menu, elle différenciait les couverts. Mme Kim, qui a hérité de ce noble patrimoine familial, met en pratique le plaisir d’apprécier les délices saisonniers avec les ustensiles de table appropriés.

Au début du printemps, elle prépare le « naengidoenjangjjigae », un ragoût de pâte de soja fermenté, garni de bourse-à-pasteur et de « buchukonggarubeomuri », des ciboulettes nouvellement cueillies et mélangées à de la poudre de soja puis légèrement cuites à la vapeur, qui lui permettent de ressentir l’arrivée de la nouvelle saison. Si la cuillère bangjja, particulièrement fine et légère, est utilisée pour peser les ingrédients dans la cuisine, lorsqu’elle sert les plats, elle propose des couverts en argent qui permettent de voir la santé de la personne qui les utilise et l’éventuelle toxicité des aliments.





Si vous avez l’occasion de vous régaler de la cuisine du pays du Matin clair, rappelez-vous la signification d’une paire de cuillère et de baguettes dans la culture coréenne.