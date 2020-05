La Corée du Nord cherche à renforcer ses liens avec la Chine

ⓒ YONHAP News

Depuis son retour sur la scène publique après plusieurs semaines d’absence, Kim Jong-un semble concentrer ses efforts sur les relations diplomatiques de son pays avec la Chine. Le 7 mai, le dirigeant nord-coréen a transmis un message verbal au président chinois Xi Jinping pour le féliciter d’être parvenu à contenir la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ce message est arrivé à un moment où Pyongyang et Pékin se préparent à remettre leurs économies en marche après avoir réussi à maîtriser, dans une certaine mesure, la crise sanitaire.





« Depuis la fermeture des frontières du royaume ermite, le mécontentement de la population s’est intensifié. Le régime a absolument besoin d'une coopération avec Pékin pour gouverner la nation de manière plus stable et renforcer l'unité du pays. Le dirigeant a ordonné à ses fonctionnaires d'achever la construction de l’hôpital général de Pyongyang avant le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, prévu le 10 octobre. Mais il est extrêmement difficile pour le Nord d'atteindre cet objectif sans l'aide de la Chine, en raison du manque de matériaux de construction et d’équipements médicaux. Afin de réaliser une percée économique, Pyongyang tend la main à Pékin pour obtenir son aide », analyse Kim Hong-guk, commentateur politique.