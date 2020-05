Les animaux de compagnie en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, un foyer sur quatre élève des animaux de compagnie, soit plus de 10 millions de propriétaires. Le marché des soins animaliers continue de progresser, tandis que le gouvernement et les organisations civiques s'efforcent de créer une culture saine où humains et animaux domestiques vivent en harmonie. Mais qu'en est-il de la situation dans le nord de la frontière ?





Chung Eun-chan, professeure à l'Institut de recherche pour la réunification, évoque pour nous ce sujet : « L’expression ‘animal de compagnie’ est peu familière aux nord-Coréens. Les graves difficultés économiques auxquelles est confronté le pays communiste ont donné naissance à des logiques de marché qui permettent à la population d’accumuler du capital. Certains nouveaux riches adoptent des chiens, mais cela concerne qu’un nombre restreint de personnes. Souvent, le régime utilise ce thème dans sa critique du capitalisme. De nombreux sud-Coréens dépensent en effet beaucoup d’argent pour leurs chiens, leur achètent de jolis vêtements et les considèrent comme des membres de leur famille. Les médias du royaume ermite ont toujours dénoncé cette pratique comme étant le fruit de la culture capitaliste décadente. Cependant, il semble que la situation soit en train d’évoluer ».