La lutte pour mon chemin (11) 안 하면 안 돼?

Dialogue de la onzième semaine

고동만:야, 그냥 좀 최애라답게 화끈하게 좀 쿨하게 밀어주면 안 돼? 응?

Ko Dong-man : Hé, tu ne peux pas simplement m’encourager pleinement et de façon cool, comme Choi Ae-ra le fait ?

최애라:나 원래 안 쿨해. 네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면

막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 쫌 안 하면 안돼?

그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.

Choi Ae-ra : Je ne suis pas cool de nature. Rien que de penser que tu seras frappé

par Kim Tak-su me met la nausée. Tu ne peux pas t’empêcher de le faire ? Tu as bien vécu en l’oubliant, non ? Ne te bats pas avec Kim Tak-su

encore une fois.

고동만:나 하루도 잊은 적이 없는데.

Ko Dong-man : Je ne l’ai jamais oublié, pas un seul jour.





L’expression de la semaine

안 하면 안 돼? : Tu ne peux pas t’empêcher de le faire ?





안: adverbe négatif comme « ne pas »

하다: faire

-면: terminaison de supposition









Mots et expressions à retenir

야: sert à interpeller, comme « hé » en français

그냥: simplement

화끈하게: brûlant, pleinement

쿨하다: être cool

※ 쿨하다 est composé du mot anglais « cool » et du verbe coréen 하다 qui veut dire « faire ». 쿨하게 est sa forme adverbiale.

밀어주다: encourager

나: je

원래: à l’origine, de nature

네가: tu

맞다: être frappé

생각: idée, pensée

생각하다: penser

▶ 생각만 하면 veut dire « rien que de penser »

속이 울렁거리다: avoir la nausée

진짜: vraiment

쫌: accent du sud de 조금 qui veut dire « un peu »

걔: abréviation de 그 아이 qui a le sens de « cet enfant »

※ Ce terme est aussi employé quand on désigne un enfant ou une personne plus jeune. Il est aussi utilisé entre amis.

잊다: oublier

잘: bien

살다: vivre, habiter

랑: avec

은: particule qui a la fonction d’insistance

다시: encore une fois

붙다: se battre

-지 말다: expression employée lorsque l’on interdit une action à son interlocuteur

-라고: terminaison qui a la fonction d’insister sur l’idée ou l’opinion du locuteur

하루: un jour

도: même

-은 적이 없다: expression qui a le sens de « ne pas avoir fait l’expérience de faire quelque chose »





Petite conversation avec l’expression de la semaine 안 하면 안 돼?

(Dialogue entre deux amis 은주 et 수미)

은주: « Je vais faire l’ascension du mont Everest cet hiver. » 나 이번 겨울에 에베레스트산 등반할 거야.

수미: « Le mont Everest? N’est-ce pas dangereux ? » 에베레스트산? 안 위험해?

은주: « Ça va. » 괜찮아.

수미: « Non, c’est trop dangereux. Tu ne peux pas t’empêcher de le faire ? » 아니야, 너무 위험해. 안 하면 안 돼?

은주: « Non. C’est mon rêve de longue date. » 안 돼. 이건 내 오랜 꿈이야.





A retenir

이번: ce

겨울: hiver

에베레스트산: le mont Everest (dans l’Himalaya)

등반하다: faire l’ascension

-ㄹ 거야: terminaison qui indique une intention

위험하다: être dangereux

괜찮아: Ça va, Ce n’est pas grave, C’est pas mal ou C’est d’accord

아니야: Non

너무: trop

이건: abréviation de 이것은 qui veut dire « cette chose » ou « cela »

내: mon

오랜: de longue date

꿈: rêve