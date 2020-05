L’île de Jeju

ⓒ Getty Images Bank

Au sud de la péninsule coréenne se trouve l’île volcanique de Jeju, connue pour ses paysages atypiques et son climat subtropical.





ⓒ Getty Images Bank

Là-bas, palmiers et autres plantes inhabituelles pour le continent, mais aussi et surtout de nombreux agrumes qui font le bonheur de tous les Coréens en hiver : clémentines, hallabong et hakyul.





ⓒ crédit Patrice Germain

Le petit Hawaï coréen a longtemps été une destination phare pour les jeunes mariés partant en lune de miel, lorsqu’il était encore impossible de sortir de Corée du Sud. Avec le coronavirus, les habitants du pays du Matin clair ont renoué avec cette tradition.





ⓒ Getty Images Bank

Jeju est aujourd’hui une destination touristique, très connue en Asie du Nord-est, et qui possède un statut spécial au sein de la République. L’île constitue l’endroit parfait pour jouir des bienfaits de la mer avec le surf et la plongée sous-marine, mais aussi pour pratiquer la randonnée, en particulier avec son volcan éteint, le mont Halla, qui culmine à presque 2 000 mètres d’altitude





ⓒ Getty Images Bank

Une île qui a joué aussi un rôle dans l’histoire du pays à maintes reprises. Bonne écoute donc, en espérant que vous pourrez prochainement vous rendre quelques jours sur ce paradis méridional de la péninsule coréenne.