Le cadeau pour toi : Hye Eun-i montera sur scène du 22 mai au 21 juin

Date : du 22 mai au 21 juin

Lieu : SH Art Hall à Séoul

Hye Eun-i a préparé un joli cadeau pour ses fans. Elle montera sur scène tous les jours, sauf le mardi, du 22 mai au 21 juin au SH Art Hall situé à Séoul. Intitulé « Le cadeau pour toi », ce concert donné par l’icône de la k-pop des années 70-80, permettra aux spectateurs de remonter le temps à travers sa musique.

La chanteuse a fait ses débuts en 1975 avec « Tu ne sais pas» et a accédé d’emblée au rang de star grâce à son talent en chant et en danse. Ce tube signé par le musicien légendaire Gil Ok-yoon a été repris ensuite par de nombreux chanteurs et la version la plus connue est celle de Fin.K.L sortie en avril 2001.

Jouissant d’une popularité nationale grâce à sa musique et son physique mignon, elle est appelée la « IU des années 70 » par les jeunes sud-coréens.