Concert : Artist Lounge SAC 2020

Le concert de l’« Artist Lounge SAC » aura lieu le 27 mai au Centre d'arts de Séoul, situé dans le sud de la capitale. Ce rendez-vous musical mensuel est organisé le mercredi de la dernière semaine de chaque mois. Il permet aux amateurs de musique de passer un moment agréable en compagnie de talentueux musiciens pour le prix modique de 10 000 wons, soit environ huit euros.





Pour le concert de mai, trois musiciens se partageront la scène : le chanteur basse Kim Cheol-joon, la chanteuse soprano Shin Eun-hye et la pianiste Lee Mi-na. Ils interpréteront des chansons de l'opéra « Porgy et Bess » de George Gershwin, des negro spirituals et des œuvres du compositeur Richard Rodgers.





Date : le 27 mai 2020

Lieu : Centre d’arts de Séoul