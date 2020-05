Festival culturel de danse traditionnelle coréenne 2020

Un festival consacré à la danse traditionnelle coréenne aura lieu les 12 et 13 juin au Théâtre Yeak du Centre national Gugak à Séoul. Cet événement était, à l'origine, un spectacle annuel de l'Association de danse traditionnelle coréenne, mais, depuis l'année dernière, il a pris de l'ampleur en se rebaptisant Festival culturel de danse traditionnelle. L'édition 2020 de ce festival était initialement prévue les 21 et 22 février, mais a été reportée au mois de juin en raison de la propagation du COVID-19.





Pendant deux jours, les spectateurs seront amenés à découvrir toute une variété de danses traditionnelles coréennes, du Taepyeongmu, la danse destinée à souhaiter la paix et la prospérité du pays, au Hanryangmu, l'une des danses folkloriques les plus populaires du pays, en passant par le Salpurichum, la danse ayant pour but de chasser les mauvais esprits.





Date : les 12 et 13 juin 2020

Lieu : Théâtre Yeak du Centre national Gugak à Séoul.