Exposition : « FUTUREDAYS »

Une exposition consacrée aux œuvres combinant la réalité étendue (XR) et les arts aura lieu du 22 mai au 19 juillet au Centre d'arts contemporain Platform-L, situé dans le sud de Séoul.





L'événement, intitulé « FUTUREDAYS » et organisé par le groupe d'artistes et de techniciens Project ONN, permettra au public de découvrir comment les dernières technologies de la réalité étendue peuvent être mises au service des arts. Grâce à ces technologies, les spectateurs pourront vivre des expériences immersives mobilisant les cinq sens au cœur même des œuvres d'art. Il est également possible d’apprécier, sur réservation, les œuvres à l'aide de lentilles holographiques créées par Microsoft.





Le créateur principal, Shin Joon-sik, a étudié les beaux-arts au Pratt Institute de New York, et commencé à créer des œuvres d'art utilisant la réalité virtuelle dès le début des années 2000. Il a présenté ses travaux partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.





Date : du 22 mai au 19 juillet 2020

Lieu : Centre d'arts contemporain Platform-L, à Séoul