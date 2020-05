IRM, de l’idée à la réalité en médecine

ⓒ IRM

L’entreprise sud-coréenne IRM a développé une solution médicale pour les personnes loin de tout et qui souhaitent recevoir de soins de qualité. Sa solution se nomme « m-Teresa », et elle est destinée et principalement adaptée aux zones reculées ou défavorisées des pays en développement, là où l’électrique est souvent coupée et où il n’y a pas d’Internet. Pour ces régions, la solution d’IRM permet de collecter les données d’une personne malade à l’aide d’une tablette et ensuite de les envoyer à un médecin en ville qui va les analyser et faire un diagnostic qui sera délivré au patient.





La solution d’IRM est aussi proposée en 13 langues dont celles utilisées au Cambodge et au Laos, car l’anglais y est rarement utilisé.





ⓒ IRM