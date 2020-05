Expansion possible de l’assurance-emploi à tous

ⓒ YONHAP News

Dans son discours spécial marquant le troisième anniversaire de son investiture à la tête de l’Etat, le 10 mai dernier, le président Moon Jae-in a déclaré que son gouvernement allait étendre progressivement la couverture de l’assurance-emploi à tous les travailleurs.





Actuellement, la Corée du Sud a quatre programmes nationaux d’assurance sociale qui sont la pension nationale, l’assurance maladie, l’assurance contre les accidents de travail et l’assurance-emploi. Si l’assurance maladie couvre tout le monde, ce n’est pas le cas de l’assurance-emploi. Seuls ceux qui y sont affiliés et qui cotisent peuvent toucher une allocation chômage quand ils perdent leur emploi. Pour les autres, et cela concerne en particulier les travailleurs indépendants, ceux-ci sont dans une faille qui ne leur permet pas d’en bénéficier. Le problème de l’élargissement de la couverture assurance-emploi donc est de savoir comment il va être financé. Car depuis 2018, la caisse de l’assurance-emploi est déficitaire, les nouveaux inscrits risquent de représenter plus de 50 % de la population active du pays.