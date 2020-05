Série spéciale pour le mois de la famille : les contes populaires de Corée Le troisième conte : « La Fée et le bûcheron »

ⓒ Getty Images Bank

Série spéciale pour le mois de la famille : les contes populaires de Corée

Ce jour-là aussi, le bûcheron alla couper du bois dans la montagne comme d’habitude. Il passa toute la matinée à travailler, avant de prendre une pause sous un arbre.









« Ayez pitié ! Aidez-moi, s’il vous plaît ! Un chasseur me poursuit ! Cachez-moi ! » supplia le cerf.

« Vite, cache-toi ici ! » dit le bûcheron.

Il cacha l’animal parmi les fagots, puis fit semblant d’abattre un arbre.

« Hé, vous n’avez pas vu passer un cerf ? » demanda le chasseur.

« Ah, un cerf ? Je l’ai vu courir vers la vallée ! » répondit le bûcheron.





“이보시오~나무꾼 양반. 나 좀 살려주시오.

포수가 날 쏘려고 뒤쫒아오고 있어요. 제발 나 좀 숨겨주시오”

“여기, 여기 들어가거라”





나무꾼은 얼른 노루를 자신의 나무짐 속에 숨겼습니다.





“이보시오~ 여기 노루 한 마리가 지나갔을 텐데, 어디로 갔는지 아시오?”

“아 노루요~ 저기 계곡으로 달려갑디다~”









Le cerf insista pour qu’il remercie son bienfaiteur.









« Il n’y a pas de quoi, je n’ai rien fait pour mériter un tel remerciement. Tu peux t’en aller.

— Mais il faut absolument que je vous revaille. Voyez-vous ce lac là-bas, à l’eau clair ? Les fées descendront bientôt du ciel pour s’y baigner. Allez vous cacher dans les buissons à côté et prenez l’habit d’une fée. Sans sa robe ailée, elle ne pourra plus remonter au ciel. Elle sera obligée de rester ici et vous épouser.

— Comment ? Moi ? Epouser une fée... ?

— C’est cela. Mais surtout, ne lui rendez pas sa robe avant d’avoir quatre enfants d’elle.

— Ce n’est pas si difficile, mais...

— Merci encore de m’avoir sauvé la vie. Je vous souhaite plein de bonheur. Et n’oubliez jamais ! Il ne faut pas rendre la robe ailée à la fée jusqu’à ce qu’elle ait quatre enfants ! »





“은혜는 무슨~ 됐으니 어서 갈 길 가거라~”





“아닙니다. 꼭 은혜를 갚고 싶고 싶습니다.

저 계곡으로 가면 하늘에서 선녀들이 내려 와 목욕을 할 겁니다.

당신은 옆에 수풀에 숨어 있다가, 선녀 옷 하나를 감추어 두십시오,

아무리 선녀라도 날개 달린 선녀 옷이 없으면 하늘에 못 올라갑니다.

그러니 그때 선녀에게 가서 결혼해서 같이 살자고 하십시오”





” 선녀와 결혼을 한다고?”





“그렇습니다. 대신 아이가 넷이 생길 때까지는 절대로 선녀옷을 내줘서는 안됩니다.”





“그거야 뭐가 어렵겠느냐마는~”





“오늘 저를 살려줘서 정말 고맙습니다. 행복하게 잘 사세요~

아이가 넷이 생길 때까지

절대 선녀옷을 내주면 안된다는 것만 꼭 기억하십시오”









Le bûcheron et la fée vivaient heureux avec leurs trois enfants. Un jour, le jeune mari finit par céder à la demande de sa femme bien-aimée et tira l’habit de plumes hors de la cachette.