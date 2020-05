La presse en Corée du Nord

ⓒ KBS

Les nouvelles qui nous parviennent de Corée du Nord sont en grande partie rapportées par un seul journal : le Rodong Sinmun. Il s’agit de l’organe officiel du Parti des travailleurs, et du quotidien le plus influent du pays communiste. Existe-t-il d’autres titres de presse dans le royaume ermite ? Et qu’en est-il de leur ligne éditoriale ?





Chung Eun-chan, professeure à l'Institut de recherche pour la réunification, feuillète pour nous les principaux journaux du pays communiste : « En Corée du Nord, on dénombre trois grands quotidiens nationaux : le Rodong Sinmun, le Minju Chosun et le Chongnyon Jonwi. En outre, les villes, les régions, les différents comités du Parti des travailleurs et l'Armée populaire de Corée (APC) possèdent leurs propres journaux. Un hebdomadaire de langue anglaise, le Pyongyang Times, vise un public international. Et certains organes du régime, qui en compte 44 au total, ont leur propre publication. Il en va de même pour les usines, les entreprises et les universités. Ces journaux ont toutefois un tirage limité ».