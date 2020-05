Bokbunjaju et Baekseju, les vins rouge et blanc coréens

La semaine dernière, nous vous présentions l’alcool national, le soju. Que diriez-vous, cette semaine, de découvrir deux vins traditionnels coréens, un rouge et un blanc ? Pour votre information, il ne s’agit pas de vin « à la française ». Effectivement, le raisin n’est pas utilisé dans leur conception.





ⓒ YONHAP News

Le premier a la couleur des grands crus de Bordeaux ou de Bourgogne, mais est fait à partir de framboises noires sauvages coréennes (rubus coreanus). Il s’agit bien sûr du « bokbunjaju », « ju » voulant dire alcool et « bokbunja » le nom d’une espèce de framboise d’Extrême-Orient… Cet alcool cramoisi est fait à partir de rubus coreanus, des ronces noires sauvages coréennes, qu’on laisse fermenter dans de l’eau. On peut y ajouter du sucre, c’est d’ailleurs ce que font certaines personnes pour leur production personnelle dans des « hangari », ces grosses jarres de terres typiques. Au niveau de sa teneur en alcool, il va de 15 à 40° selon la marque. L’alcool de bokbunja est connu pour la stimulation de l’endurance masculine, un bon aphrodisiaque donc. Mais, c’est aussi un spiritueux reconnu pour ses apports nutritifs, en faisant une boisson très bonne pour la santé, à condition de la consommer avec modération.





ⓒ YONHAP News

Pour l’anecdote, l’alcool de framboise noire sauvage coréenne de Gochang a été nommé vin officiel pour le forum de Coopération économique en Asie-Pacifique (Apec) de Busan, en 2017.

La bouteille est généralement de 375 ml, ce qui est le cas de celle la plus connue et la plus vendue, à savoir celle de la marque Bohae.





ⓒ YONHAP News

Après le rouge, passons au blanc ! Et quoi de mieux pour parler de vin blanc que de vous présenter l’alcool de cent ans. Car oui, littéralement, la péninsule produit un vin blanc appelé « baekseju », le vin de cent ans… Aucune surprise, on parle bien d’un vin qui prolongerait la vie jusqu’à un siècle, à condition d’en consommer régulièrement. Produit à base de riz et de dizaines d’herbes et plantes médicinales, cette boisson alcoolique fermentée et infusée est excellente pour la santé, mais pour cela, il ne faut évidemment pas en abuser. On y trouve des ingrédients comme le gingembre, le ginseng, la cannelle, ou encore de la réglisse, ce qui ne peut pas plaire à tout le monde, car il s’agit là d’ingrédients à la saveur assez prononcée.

Moins fort que le bokbunja, la teneur en alcool de ce vin blanc varie entre 13 et 15° et est contenu dans la majorité de ses formes dans une bouteille de 375ml également. La marque la plus connue et la plus vendue reste le baekseju de Kooksoondang.

N’oubliez pas que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Bonne dégustation !