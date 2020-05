Le mois de mai est la fête de différents genres de musique

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

On assiste en ce moment au retour de plusieurs musiciens de genres variés, allant du trot jusqu’à la ballade. Les adeptes de k-pop, qui sont de plus en plus nombreux, ont donc accueilli le mois de mai avec une joie immense.





Tout d’abord, le boys band NU’EST a sorti le 11 mai son 8e mini-album « The Nocturne » après sept mois d’absence. Le même jour, un autre groupe masculin, DAY6, a dévoilé son 6e EP « The Book of Us : The Demon », regroupant sept morceaux dont le titre phare est intitulé « Zombie ».





Ryu Ji-Kwang, qui s’est fait connaître auprès du grand public grâce à sa participation à « Mr. Trot », a publié « Line 5 Woman ». Ses paroles sont écrites par Lee Gun-woo qui a participé à l’écriture des chansons de Yoo San-seul, de son vrai nom Yoo Jae-suk.





La vocaliste Baek Ji-young a sorti le 12 mai un nouveau single, « didn’t say anthing », interprété en duo avec Ong Seong-wu, ex-membre du boys band Wanna ONE.





L’auteure-compositrice-interprète BOL4 lui a emboîté le pas, sortant le lendemain son nouvel EP contenant « Leo », interprété avec Baek-hyun, vocaliste d’Exo.