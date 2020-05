Play M Entertainment lancera un nouveau girls band en juin

Play M Entertainment va lancer un nouveau girls band, presque dix ans après les débuts d’Apink. Selon l’agence à laquelle appartiennent des artistes comme le vocaliste Huh Gak et VICTON, le groupe composé de sept jeunes filles sera dévoilé en juin.





Son nom officiel et les informations sur les membres ont été rendus publics le 11 mai sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Le nouveau girls band est baptisé « Weeekly » et l’âge moyen des membres est de 17 ans.





Rappelons que Apink a été formé avec six membres en 2011 par cette même agence. Son 9e mini-album « LOOK » a été publié le 13 avril dernier.