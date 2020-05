« Stella I », premier opus officiel de Stella Jang

Stella Jang, de son vrai nom Jang Sung-eun, a débuté en 2014 avec son premier single « Dumped Yesterday ». Cette jeune auteur-compositrice-interprète, diplômée de la grande école d’ingénieurs française « AgroParisTech », parle parfaitement français. Elle interprète d’ailleurs souvent des chansons françaises à la télévision ou poste des vidéos sur sa chaîne YouTube « Stella Jang TV », qui compte déjà plus de 297 000 abonnés.

Depuis ses débuts, l’artiste francophone a publié une dizaine de singles et quatre EP tout en participant à 14 bandes originales de séries télévisées sud-coréennes comme « At Eighteen », diffusée entre juillet et septembre 2019 sur JTBC. La même année, elle a mené ses activités musicales au sein du girls band « CSVC » avec trois autres vocalistes issues de la musique indépendante.

Au-delà de sa carrière en solo ou en groupe, la chanteuse âgée de 28 ans multiplie les collaborations avec d’autres artistes ou groupes de styles différents, comme le duo Geeks ou la rappeuse Kisum.

Stella est aujourd’hui de retour avec son opus officiel « STELLA I » composé de 12 morceaux qu’elle a signés.