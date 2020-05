Le pique-nique concert d’Ulju se tiendra le 27 juin

Date : le 27 juin 2020

Lieu : Parc d’Ulju à Ulsan

Un événement musical baptisé « Picnic concert in Blue » se tiendra le 27 juin dans la ville portuaire d’Ulsan, située dans le sud-est de la Corée du Sud.

Les participants peuvent y dresser leur table de manière libre pour faire un pique-nique en plein air tout en assistant à un concert collectif. Le code vestimentaire est déterminé par l’organisateur : un jean bleu et un haut blanc.

Parmi les artistes qui vont monter sur scène, on retrouve le duo féminin OKDAL et le duo masculin 6Band. Si vous souhaitez vous plonger dans la musique rétro tout en profitant du plein air, ce concert est à ne pas manquer.

Ouvert aux spectateurs âgés de plus de huit ans, le spectacle débutera à 19 heure et durera trois heures. Afin de redynamiser l’industrie du spectacle et de la musique frappée par le COVID-19, l’organisateur accorde une réduction de 50 % sur le prix du billet d’entrée.