La comédie musicale « 42nd Street » sera à l'affiche du Théâtre Charlotte à Séoul à partir du 20 juin et jusqu'au 23 août. Cette comédie musicale d’origine américaine est basée sur le roman de Bradford Ropes. Elle raconte l'histoire de Peggy Sawyer, une jeune chanteuse talentueuse qui a quitté sa province natale pour faire carrière à New York, et de Julian Marsh, un metteur en scène qui tente désespérément de monter son nouveau spectacle.





Produit pour la première fois en 1980 au Théâtre Winter Garden à Broadway, à New York, le spectacle a remporté le Tony Award de la meilleure comédie musicale et de la meilleure chorégraphie en 1981.





En Corée du Sud, la pièce a été présentée pour la première fois en 1996. Depuis, elle est jouée régulièrement à Séoul et en tournée. Pour cette nouvelle saison, Oh So-yeon et Kim Hwan-hee tiendront en alternance le rôle de Peggy Sawyer, alors que celui de Julian Marsh sera joué par Song Il-gook, Lee Jong-hyuk et Yang Joon-mo.





Date : du 20 juin au 23 août 2020

Lieu : Théâtre Charlotte, à Séoul