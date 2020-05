Les formes courtes

ⓒ Getty Images Bank

La mode des « formes courtes » est en train de souffler sur le marché des contenus ces jours-ci. Les contenus courts ou abrégés font référence à des vidéos d’une durée comprise entre 15 secondes et 10 minutes dans lesquelles les utilisateurs insèrent des sous-titres, des émoticônes ou encore des effets sonores.





Ce phénomène attire de plus en plus l’attention, en particulier parmi les jeunes passionnés de technologie. Quand ils écrivent des SMS, les jeunes utilisent souvent des abréviations pour exprimer ce qu’ils veulent dire et n’utilisent pas toujours la limite des mots autorisée. Il en est de même pour la communication vidéo. Ils font généralement des vidéos courtes pour éviter les problèmes de téléchargement quand ils envoient des données.





Les fournisseurs de contenu, les revendeurs et les entreprises de commerce électronique prêtent également attention au marché de la forme courte du fait qu’ils cherchent à diversifier leurs contenus et à créer des plates-formes pour les diffuser. De plus en plus de producteurs et même des vedettes d’Hollywood sont aussi prêts à participer à leurs productions, si le contenu est de haute qualité. Mais alors que les contenus abrégés deviennent populaires, la clé va surtout être de savoir comment rendre les contenus plus intéressants et immersifs, malgré de courte durée de vie.