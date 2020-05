Impact potentiel du conflit sino-américain sur l’industrie sud-coréenne des puces

ⓒ YONHAP News

Le bras de fer entre les États-Unis et la Chine ne montre aucun signe de fin. Le conflit entre les deux premières économies mondiales est même un peu plus intensifié avec l’imposition de nouvelles sanctions au géant chinois des technologies Huawei par le gouvernement américain.





Mais la décision de la Maison blanche de viser directement le fabricant chinois fait trembler tout le marché international des semi-conducteurs. Car si la dernière série de sanctions américaines va peser inévitablement sur le numéro un taïwanais TSMC, qui est aussi un important producteur de puces pour Huawei, elles vont aussi toucher les entreprises américaines telles qu’Intel et Qualcomm, qui produisent des puces hors des États-Unis et qui les vendent à Huawei. On peut donc se demander comment cette mesure va impacter l’industrie sud-coréenne des semi-conducteurs ?