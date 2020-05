Les célébrités en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Dans les sociétés occidentales, comme en Corée du Sud, les célébrités peuvent faire l'objet de convoitise et servir de modèle pour la jeunesse. Mais qu’en est-il en Corée du Nord ? Nous évoquons le sujet des célébrités dans le royaume ermite avec Kang Mi-jin, réfugiée nord-coréenne et journaliste pour le quotidien en ligne Daily NK.





« L'une des plus grandes célébrités en Corée du Nord n’est autre que Ri Sol-ju, la femme du leader Kim Jong-un. La Première dame est une ancienne chanteuse bien connue de la population pour sa chanson intitulée ‘Les pas des soldats’. Une autre chanteuse vedette est Hyon Song-wol, qui a connu le succès dans les années 2000 avec son tube ‘La femme aussi brillante qu’un cheval’. Elle accompagne régulièrement Kim Jong-un lors de ses tournées d'inspection, ce qui rend envieux les autres artistes. En Corée du Nord, les films, feuilletons télévisés et romans servent d'outil de propagande pour renforcer la légitimité du Parti et du dirigeant, mettre en œuvre leurs instructions et éduquer la population sur le plan politique et social », nous explique Kang.