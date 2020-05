COVID19 : l’aide d’urgence relance la consommation

ⓒYONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a voulu amortir le choc économique provoqué par la pandémie du nouveau coronavirus en affectant un budget de 14 300 milliards de wons, l’équivalent de 10,8 milliards d’euros, au versement d’aide d’urgence. Un soutien financier destiné à tous les citoyens, sans exception.





Du 4 mai au début de cette semaine, 96 % des foyers ont déjà reçu cette aide dont le montant varie selon le nombre de leurs membres. Cela représente 92 % de la cagnotte en termes de valeurs. La période de demande n’est pas encore close. L’allocation est versée via diverses modalités de paiement. Un peu plus de 66 % des bénéficiaires l’ont réceptionnée sur leur carte de crédit ou de retrait, 13 % en argent liquide, 10 % en cartes prépayées, et 6,5 % en chèques-cadeaux émis par les collectivités locales. Chaque demandeur peut utiliser cette manne financière dans la région métropolitaine dont relève son lieu de résidence. Il peut la dépenser chez tous les commerçants et dans les marchés traditionnels, sauf les grands magasins, les supermarchés de grandes enseignes, les établissements de vie nocturne, les jeux d’argent, les commerces en ligne, entre autres.





La distribution de l’aide « coronavirus » fait déjà effet pour relancer la consommation. Le ministère sud-coréen des PME et des Start-up comptabilise, chaque semaine, les chiffres d’affaires chez 300 petits commerçants ou microentreprises ainsi que sur 220 marchés traditionnels, pour suivre la situation liée au COVID-19 depuis le 3 février. Selon ces données, le taux de diminution des ventes a atteint, lundi dernier, 40 % pour les marchés traditionnels et 45,3 % pour les petits commerçants et microentreprises, reculant respectivement de 12 points et de 6 points par rapport à la semaine précédente. Pour rappel, il avait enregistré un record de 65,8 % pour les premiers, début avril, et de 69,2 % pour les seconds, fin mars. Le ralentissement des ventes est plus prononcé pour les produits agricoles, halieutiques et d’élevage, et dans le secteur de la restauration. D’après le ministère, ce signe de reprise est lié au versement universel de ce fonds de soutien.





Par ailleurs, selon la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a repris 6,8 points sur un mois, pour atteindre 77,6 points. Ainsi, les sud-Coréens semblent avoir retrouvé un peu le moral. D’après la BOK, ce rebond s’explique par l’accalmie de l’épidémie du nouveau coronavirus, l’assouplissement de la distanciation sociale et les mesures de relance économique du gouvernement. Ces facteurs auraient rendu les consommateurs plus optimistes. Cependant, l’indice de confiance est situé à un niveau similaire à celui de la crise financière mondiale, à savoir 77,9 points, en octobre 2008. Donc, le gouvernement doit poursuivre de manière active ses politiques expansionnistes.